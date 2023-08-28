Более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы
Более 40 человек, которые приобрели шаурму в одной из точек быстрого питания на севере Москвы, в период с 20 по 24 августа обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
По данным ведомства, были задержаны генеральный директор, его заместитель и сотрудник частной организации по производству мясной продукции, которая использовалась для приготовления шаурмы.
Кроме того, было проведено девять обысков в местах реализации продуктов, в качестве свидетелей допросили 25 человек, назначен ряд экспертиз.
«Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства... находящаяся на хранении продукция (сырье, готовая продукция) не имеет маркировки с указанием наименования, изготовителя, даты изготовления, сроков годности», - указали следователи.
Отмечается, что директор данной точки питания, а также владелец фирмы по продаже мясной продукции были заключены под стражу.
Ранее правоохранители задержали мужчину, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где произошло массовое отравление граждан шаурмой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru