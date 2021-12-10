Стоимость парковки предложили поднять в Москве

Шумский отметил, что ситуация с парковками обострится особенно в преддверии Нового года – желающих приехать на своих автомобилях в магазины увеличивается. Обстановка с парковками возле ТЦ, станций метро и крупных ТПУ становится «совсем скверной». Он отметил, что свободных мест часто нет даже на парковках с тарифом 380 рублей в час, передает ТАСС.

По словам главы проекта «Пробок.нет», платная парковка в Москве - главный инструмент сдерживания «неограниченного автомобилепользования». Он добавил, что во всем мире стоимость платной парковки увеличивают до тех пор, пока не освобождается 15-20% мест.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил НСН, что штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора.

«Суммы штрафов растут, автоматические камеры организуют денежный достаточно мутный поток, растущий в объеме, и уже претендующий на обгон нефтегазового сектора при таких темпах изменений в административный кодекс», - отметил он.



