В Петербурге выписали штрафов на 1,1 млн рублей за неправильную парковку во дворах

В Петербурге после введения в июне ответственности за неправильную парковку во дворах в июне было выписано штрафов на общую сумму 1,1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым мерам, лицам, нарушающим при парковке правила благоустройства, выставляется штраф в размере 3 тысяч рублей. Скидка в 50% как при нарушении ПДД не предусмотрена.

Мониторинг дворов производится сотрудниками ГАТИ в ежедневном режиме. Штрафы получают водителя, припарковавшие автомобиль на газоне, спортивной, детской площадке и другое.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПарковка
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