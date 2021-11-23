В Петербурге выписали штрафов на 1,1 млн рублей за неправильную парковку во дворах

В Петербурге после введения в июне ответственности за неправильную парковку во дворах в июне было выписано штрафов на общую сумму 1,1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым мерам, лицам, нарушающим при парковке правила благоустройства, выставляется штраф в размере 3 тысяч рублей. Скидка в 50% как при нарушении ПДД не предусмотрена.

Мониторинг дворов производится сотрудниками ГАТИ в ежедневном режиме. Штрафы получают водителя, припарковавшие автомобиль на газоне, спортивной, детской площадке и другое.





