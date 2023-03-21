Стас Пьеха попал в больницу
21 марта 202313:42
Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Артист рассказал, что он находится в медучреждении из-за коронавируса. На опубликованном видео он лежит под капельницей.
«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» - написал Пьеха.
Ранее специалисты рассказали, как COVID-19 стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru