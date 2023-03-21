Стас Пьеха попал в больницу

Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Артист рассказал, что он находится в медучреждении из-за коронавируса. На опубликованном видео он лежит под капельницей.

«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» - написал Пьеха.

Ранее специалисты рассказали, как COVID-19 стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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