Стас Пьеха попал в больницу

Артист рассказал, что он находится в медучреждении из-за коронавируса. На опубликованном видео он лежит под капельницей.

«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» - написал Пьеха.

Ранее специалисты рассказали, как COVID-19 стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.

