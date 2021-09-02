Стартап «под ключ»: Предпринимательский и медиа классы появятся в школах Москвы

В столице РФ в наступившем учебном году появятся два новых проекта предпрофессионального образования - Медиа класс и Предпринимательский класс в московской школе. Они запускаются под эгидой департамента образования и науки. Об этом НСН рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин. По его словам, предпринимательский класс – один из флагманских проектов предпрофессионального образования в Москве.

«Очень важно, что школа способна на уровне 10 – 11 классов формировать правильное представление о том, что бизнесмен, это не просто богатый человек с большими деньгами. Бизнес – очень серьёзный труд, это область применения определённых профессиональных знаний и, безусловно, это зона для формирования компетенций, которую и должна дать школа своим выпускникам», - отметил Андрей Зинин.

В программе предпринимательского класса - углублённое изучение отдельных предметов, которое будет поддерживаться практико-ориентированными курсами по выбору учеников и дополнительным образованием: