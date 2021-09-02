Стартап «под ключ»: Предпринимательский и медиа классы появятся в школах Москвы
Директор Городского методического центра рассказал НСН о проектах предпрофессионального образования, стартующих в новом учебном году.
В столице РФ в наступившем учебном году появятся два новых проекта предпрофессионального образования - Медиа класс и Предпринимательский класс в московской школе. Они запускаются под эгидой департамента образования и науки. Об этом НСН рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин. По его словам, предпринимательский класс – один из флагманских проектов предпрофессионального образования в Москве.
«Очень важно, что школа способна на уровне 10 – 11 классов формировать правильное представление о том, что бизнесмен, это не просто богатый человек с большими деньгами. Бизнес – очень серьёзный труд, это область применения определённых профессиональных знаний и, безусловно, это зона для формирования компетенций, которую и должна дать школа своим выпускникам», - отметил Андрей Зинин.
В программе предпринимательского класса - углублённое изучение отдельных предметов, которое будет поддерживаться практико-ориентированными курсами по выбору учеников и дополнительным образованием:
«Ребята будут знакомиться с основами предпринимательской деятельности, научатся применять информационные технологии в решении бизнес-задач, освоят профильный иностранный язык - бизнес-английский. Они также будут формировать лидерские качества, без которых в этой сфере очень трудно. В партнёрстве с крупнейшими банками Москвы мы рассчитываем выйти на уровень максимальной практико-ориентированности и реализации тех задумок, которые ребята будут представлять в качестве конкурсных работ».
По словам директора методического центра, ученики также освоят «под ключ» технологию создания стартапа:
«Наша максимальная задача сделать так, чтобы старшеклассники понимали, как пишется эффективный бизнес-план, этапы его реализации, как выстроить правильное деловое взаимодействие с партнёрами».
Абсолютно новым направлением, по словам Андрея Зинина, стал второй проект – «Медиа-класс в московской школе».
«Он ориентирует старшеклассников на максимально успешную самореализацию в сфере креативных индустрий на позициях радиоведущего, тележурналиста или профессионального блогера. Наша задача - дать максимально хорошую базу школьникам и сформировать у них те компетенции, которые помогут им вообще в любой профессии и позволят уверенно чувствовать себя в современном медиапространстве. Для этого на углублённом уровне изучается русский язык, литература, больше часов отводится обществознанию. Этот пул подхватывается также практикоориентированными элективными курсами и программами дополнительного образования», - рассказал Зинин.
Во всех программах проекта участвуют специалисты профильных сфер:
«Для медиакласса это Высшая школа экономики, МГУ и другие ведущие вузы, где практикуются направления, связанные с журналистикой. То же самое и в предпринимательских классах – у нас всегда есть пул партнёров от вузов и из числа представителей бизнеса, крупных компаний, будущих работодателей».
Кроме того, стажировка - обязательное условие любого предпрофессионального образования, подчеркнул директор Городского методического центра Департамента образования и науки.
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