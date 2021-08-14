СМИ: Стало известно место строительства первого сибирского города по идее Шойгу

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент России Владимир – прим. НСН) Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — рассказал источник.

По данным профессора кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктора Самаруха, в Минусинской долине могут появиться три горных кластера: города Усть-Илимск, Ангарск и Братск.

Напомним, Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил возвести в Сибири «три, а лучше пять» научно-промышленных и экономических центров с населением до миллиона жителей.

Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в том, что в новые города в Сибири россияне заходят переехать добровольно.

«Нельзя построить город-миллионник, можно построить город, а дальше смотреть, поедут туда люди или не поедут. Почему-то мне не кажется, что мы построим новые города такими роскошными и такими дешевыми, что туда понесутся люди, потому что люди поедут туда, где есть работа, где есть жилье, где есть социальная инфраструктура. Делать это «сверху» хорошо было товарищу Сталину. Он сказал «поехали», и все поехали, а у нас рыночное общество, у нас люди просто туда не поедут», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

