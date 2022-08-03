В Москве до конца недели +30…+33

«Отсутствие облаков, а это характерно для антициклонов, будет способствовать высокой температуре», - отметил специалист. По его словам, 4 августа в Москве и Московской области ожидается +29…+31, 5-го — +30…+32.

Синоптик предупредил, что 6 августа будет самым жарким днем на этой неделе — +31…+33. «Хорошо прогрета водная поверхность. Она практически такая же, как на Черноморском побережье, — +23…+25 градусов. Купальный сезон в самом разгаре», - добавил Вильфанд.