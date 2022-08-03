В Москве до конца недели +30…+33

В Москве и Подмосковье с четверга по субботу столбики термометров превысят отметку в +30 градусов, сообщает Гидрометцентр. Из-за этого в столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, даже ночью будет жарко.

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«Отсутствие облаков, а это характерно для антициклонов, будет способствовать высокой температуре», - отметил специалист. По его словам, 4 августа в Москве и Московской области ожидается +29…+31, 5-го — +30…+32.

Синоптик предупредил, что 6 августа будет самым жарким днем на этой неделе — +31…+33. «Хорошо прогрета водная поверхность. Она практически такая же, как на Черноморском побережье, — +23…+25 градусов. Купальный сезон в самом разгаре», - добавил Вильфанд.

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Жара отступит только 7 августа, по данным синоптиков, в этот день в столичный регион придут небольшие осадки, которые заставят температуру воздуха зафиксироваться в районе +25…+27 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» описал начало августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеГидрометцентр РоссииМоскваЖара
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