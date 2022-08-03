Горячий август: Москвичам рассказали о безопасных зонах для купания

В период жары москвичам часто хочется окунуться с головой не только в яркие эмоции от летних отпусков, но и в прямом смысле с головой понырять в пруды, реки, озера и другие водоемы, которых в столице предостаточно. Список мест с купанием, которые традиционно открываются в столице с 1 июня, периодически обновляется. Это связано с проверками водных объектов, которые еженедельно проводят специалисты. Рассказываем о местах, где в период жарких августовских дней приятно, а главное безопасно купаться.

Город ежегодно обустраивает специальные зоны купания для москвичей, где они могут отлично провести жаркие дни лета. Сезонной подготовкой и содержанием некоторых зон отдыха на особо охраняемых природных территориях столицы занимаются специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это касается замены песка, организации спасательных постов и временных медпунктов, установки знаков безопасности и информщитов. Контролируют состояние водных объектов в течение всего летнего сезона специалисты столичного Роспотребнадзора.

В конце июля в санитарном ведомстве обновили перечень зон с купанием. В него вошли восемь объектов, которые соответствуют всем требованиям безопасности.

Одними из самых популярных пляжей среди москвичей считаются пляж № 2 и пляж № 3 в Серебряном бору. Здесь расположены уютные беседки, скамейки, оборудованы спортивная и детская площадки. В теплое время года посетители могут полюбоваться на птиц, которые обитают в вольерном комплексе.

Позагорать горожане могут на берегу Путяевского пруда в Сокольниках, а также провести время в кафе неподалеку или на аттракционах.

Зона отдыха «Тропарево» расположилась между районами «Теплый Стан» и «Коньково». Посетителей ждет парк с прогулочными аллеями и собственным водоемом. В ландшафтном заказнике «Тропаревский» обустроен сад здоровья «Седьмое чувство», где много берез, сосен, дубов и необыкновенно чистый воздух.

В Новой Москве горожан порадует «Озеро Мещерское» (ближайшая станция метро «Юго-Западная»), рядом с водоемом расположен красивый лес.

Несколько водоемов с купанием располагается в Зеленограде. В их числе – «Озеро Черное» в районе Савелки. Это излюбленное место отдыха горожан. Посетителей привлекает благоустроенная пляжная зона – комфортные шезлонги, парковые диваны. Также здесь организована спортивная площадка, поле для игры в волейбол и футбол. Дети смогут провести время в игровом комплексе на территории.

Название «Большого городского пруда» в Зеленограде говорит само за себя, но любителей пляжного отдыха привлекают не только размеры водоема, но и уютная обстановка на берегу – кафе, спортивная площадка, детский городок. Еще одним популярным местом отдыха в Зеленограде является «Школьное озеро».

«С 1 июня по 1 сентября государственные инспекторы совместно с нарядами полиции и народными дружинниками проводят патрулирования природных территорий для пресечения нарушений общественного порядка и природоохранного законодательства», – рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В 2022 году в столице были оборудованы 10 пляжей, которые прошли необходимые проверки для купания и отдыха. Однако по двум зонам специалисты санитарного ведомства столицы ввели ограничения на купания из-за несоответствия воды требованиям безопасности. Например, с 22 июня в связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха «Левобережье».

Специалисты предупреждают: купание в непроверенных водоемах столицы может грозить гражданам целым спектром заболеваний различного свойства.

«Вода является фактором передачи многочисленных инфекционных заболеваний, которые можно разделить на несколько групп. Это бактериальные, которые, к счастью, встречаются в нашем регионе достаточно редко, вирусные – более распространенные – аденовирусные инфекции, энтеровирусные, ротавирусы. Наиболее характерная паразитарная инфекция – это шистосоматид, так называемый «зуд купальщика», который передается личинками червей. Передатчиками этого заболевания являются дикие и домашние утки», – рассказал ранее начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

При этом специалисты, отвечающие за безопасность на воде, отмечают, что сейчас в столице сократилось число несчастных случаев на водоемах. Так, за последние пять лет в Москве в пригодных для купания зонах отдыха не было зарегистрировано происшествий.

Отметим, что в мае 2022 года по указу мэра Москвы Сергея Собянина в столице открыли 13 новых зон отдыха у воды. Тогда отмечалось, что одна из таких зон будет расположена у Головинских прудов в усадьбе «Михалково». В целом число организованных мест отдыха на водных объектах в городе увеличилось до 139.

