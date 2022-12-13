Стало известно, когда лучше покупать натуральную елку
Покупать натуральную елку лучше в 20-х числах декабря, чтобы она не осыпалась раньше времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ведомство советует выбирать новогоднее дерево с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. При выборе дерева следует растереть несколько хвоинок в ладонях, у хорошего дерева должен ощущаться характерный запах хвои, если его нет и иголки сухие и пожелтевшие, то это признаки давно срубленного дерева.
Перед покупкой также необходимо ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
Спрос на живые ели за пять лет упал вдвое. В этом году дефицита и роста цен не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Академик рассказал, когда наступит пик заболеваемости гриппом
- Стало известно, когда лучше покупать натуральную елку
- Бут заявил, что он и Грайнер пожали друг другу руки
- Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря
- Стало известно, как правильно покупать доллары
- Бут рассказал, что ему предлагали грин-карту в обмен на сотрудничество
- В США предрекли захват Крыма Украиной в августе 2023 года
- В Дагестане три человека погибли в автоаварии с участием свадебного кортежа
- Зеленский сообщил, что необходимо для наступления мира на Украине
- Американский беспилотник был замечен в 100 километрах от Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru