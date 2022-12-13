Стало известно, когда лучше покупать натуральную елку

Ведомство советует выбирать новогоднее дерево с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. При выборе дерева следует растереть несколько хвоинок в ладонях, у хорошего дерева должен ощущаться характерный запах хвои, если его нет и иголки сухие и пожелтевшие, то это признаки давно срубленного дерева.

Перед покупкой также необходимо ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Спрос на живые ели за пять лет упал вдвое. В этом году дефицита и роста цен не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

