Стало известно число прошедших полную вакцинацию россиян

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что 3,8 миллиона человек в России уже прошли полную вакцинацию от коронавируса, то есть получили оба компонента препарата «Спутник V», сообщает ТАСС.

По его словам, произведено уже порядка 20 миллионов доз российской вакцины, из которых большая часть - порядка 16 миллионов - уже поступили в гражданский оборот в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, сообщает RT. По её словам, несмотря на это действие масочного режима в России сохраняется.