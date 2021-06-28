Россиян предупредили об опасности зарядки смартфона в грозу

«Убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы», - заявил Бокарев РИА Нововсти. Он отметил, что если оставлять зарядное устройство в розетке, это может привести к его порче или возгоранию.

Ранее стало известно о наиболее частых причинах поломки мобильных телефонов.

