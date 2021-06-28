Россиян предупредили об опасности зарядки смартфона в грозу
Руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев посоветовал не заряжать мобильный телефон в грозу. По его словам, гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести к порче мобильных устройств и техники.
«Убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы», - заявил Бокарев РИА Нововсти. Он отметил, что если оставлять зарядное устройство в розетке, это может привести к его порче или возгоранию.
Ранее стало известно о наиболее частых причинах поломки мобильных телефонов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru