Россиян предупредили об опасности зарядки смартфона в грозу

Руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев посоветовал не заряжать мобильный телефон в грозу. По его словам, гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести к порче мобильных устройств и техники.

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«Убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы», - заявил Бокарев РИА Нововсти. Он отметил, что если оставлять зарядное устройство в розетке, это может привести к его порче или возгоранию.

Ранее стало известно о наиболее частых причинах поломки мобильных телефонов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГрозаСмартфоны
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