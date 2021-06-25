Россиян предупредили о риске поломки смартфонов

Рябинин объяснил, что сейчас из-за коронавируса и дистанционной работы жители России стали чаще пользоваться смартфонами, что приводит к усиленному износу. Кроме того, такие неблагоприятные природные условия, как жара, тоже способствуют поломке гаджетов, пишет Газета.ру.

Эксперт сообщил, что довольно часто неисправности возникают из-за банальных ошибок в использовании. Например, Рябинин напомнил, что не стоит брать телефон с собой на пляж. Частицы песка и воды могут вывести устройство из строя. При этом можно класть смартфон в специальный герметичный пакет, тогда он будет в безопасности.

