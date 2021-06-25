Россиян предупредили о риске поломки смартфонов

С наступлением жары количество обращений в сервисные центры гораздо увеличилось, сообщил директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин радио Sputnik.

Эксперт рассказал, как купить смартфон дешевле

Рябинин объяснил, что сейчас из-за коронавируса и дистанционной работы жители России стали чаще пользоваться смартфонами, что приводит к усиленному износу. Кроме того, такие неблагоприятные природные условия, как жара, тоже способствуют поломке гаджетов, пишет Газета.ру.

Эксперт сообщил, что довольно часто неисправности возникают из-за банальных ошибок в использовании. Например, Рябинин напомнил, что не стоит брать телефон с собой на пляж. Частицы песка и воды могут вывести устройство из строя. При этом можно класть смартфон в специальный герметичный пакет, тогда он будет в безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Николай Хижняк
ТЕГИ:РоссияЖараСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры