Стали известны подробности побега преступника из самарской колонии строгого режима
Из колонии строгого режима в Самарской области сбежал заключенный, который отбывает наказание по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, сообщает «РЕН ТВ».
Гайфутдинов Радик Тальгатович сбежал из исправительной колонии №6 с выводного объекта 2 декабря. На место происшествия выехало руководство УФСИН России по Самарской области.
В настоящее время ведутся поиски беглеца. Он был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.
Как сообщала НСН, после задержания последнего остававшегося на свободе беглеца из изолятора в подмосковной Истре Александра Мавриди продолжают оставаться вопросы, как вообще мог произойти побег из столь серьезно охраняемого объекта. И какие выводы нужно сделать из всей этой истории.
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