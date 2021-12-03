Стали известны подробности побега преступника из самарской колонии строгого режима

Гайфутдинов Радик Тальгатович сбежал из исправительной колонии №6 с выводного объекта 2 декабря. На место происшествия выехало руководство УФСИН России по Самарской области.

В настоящее время ведутся поиски беглеца. Он был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Как сообщала НСН, после задержания последнего остававшегося на свободе беглеца из изолятора в подмосковной Истре Александра Мавриди продолжают оставаться вопросы, как вообще мог произойти побег из столь серьезно охраняемого объекта. И какие выводы нужно сделать из всей этой истории.

