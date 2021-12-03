Стали известны подробности побега преступника из самарской колонии строгого режима

Из колонии строгого режима в Самарской области сбежал заключенный, который отбывает наказание по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, сообщает «РЕН ТВ».

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Гайфутдинов Радик Тальгатович сбежал из исправительной колонии №6 с выводного объекта 2 декабря. На место происшествия выехало руководство УФСИН России по Самарской области.

В настоящее время ведутся поиски беглеца. Он был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Как сообщала НСН, после задержания последнего остававшегося на свободе беглеца из изолятора в подмосковной Истре Александра Мавриди продолжают оставаться вопросы, как вообще мог произойти побег из столь серьезно охраняемого объекта. И какие выводы нужно сделать из всей этой истории.

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ФОТО: depositphotos.com
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