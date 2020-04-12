Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Булановой

Сергеев выразил надежду на скорое выздоровление Татьяны Булановой.

«Мы все прекрасно надеемся, что все будет хорошо. Она на связи», - сказал он.

Ранее НСН сообщила, что журналист Екатерина Гордон поменяла отношение к тестированию на коронавирус из-за госпитализации коллег по «Модному приговору» - историка моды Александра Васильева и Народной артистки России Надежды Бабкиной. У них обоих диагностирована пневмония. Екатерина Гордон рассказала о том, как соведущие телепередачи отреагировали на госпитализацию Надежды Бабкиной.

«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее. Скажу сразу, что съемки проходят без зрителей и весь съемочный персонал в масках и перчатках. У меня на сегодняшний день нет достоверной информации, как и у моих коллег по Первому каналу. Мы до нее дозвониться не можем. Мои соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и на последней съемке, на которых я принимала участие, у них никаких симптомов не было. Поэтому я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если, в связи с этим, будут предписания, то уйду на карантин», - заявляла ранее Екатерина Гордон.

