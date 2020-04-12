Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Булановой
Состояние российской певицы Татьяны Булановой улучшилось после госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя исполнительницы Констрантин Сергеев.
Татьяна Буланова оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Сергеев подтверждает диагноз.
«Ситуация стабильная, ей стало намного лучше. Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт... Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек там потерял сознание и уехал на скорой», - заметил представитель певицы.
Сергеев выразил надежду на скорое выздоровление Татьяны Булановой.
«Мы все прекрасно надеемся, что все будет хорошо. Она на связи», - сказал он.
Ранее НСН сообщила, что журналист Екатерина Гордон поменяла отношение к тестированию на коронавирус из-за госпитализации коллег по «Модному приговору» - историка моды Александра Васильева и Народной артистки России Надежды Бабкиной. У них обоих диагностирована пневмония. Екатерина Гордон рассказала о том, как соведущие телепередачи отреагировали на госпитализацию Надежды Бабкиной.
«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее. Скажу сразу, что съемки проходят без зрителей и весь съемочный персонал в масках и перчатках. У меня на сегодняшний день нет достоверной информации, как и у моих коллег по Первому каналу. Мы до нее дозвониться не можем. Мои соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и на последней съемке, на которых я принимала участие, у них никаких симптомов не было. Поэтому я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если, в связи с этим, будут предписания, то уйду на карантин», - заявляла ранее Екатерина Гордон.
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