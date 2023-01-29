Стали известны подробности госпитализации Николая Дроздова
Российский телеведущий Николай Дроздов после неудачного падения на улице оказался в реанимации с переломами ребер. Сейчас знаменитого путешественника уже перевели в отдельную палату, сообщает «Московоский комсомолец» со ссылкой на друга путешественника, художника Константина Мирошника.
«Врачи зафиксировали у него переломы 8 ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», - рассказал собеседник издания.
Состояние телеведущего улучшилось, его перевели в отдельную палату. Медики разрешили посещать пациента только его дочери.
Мирошник уточнил, что Дроздову не стали накладывать гипс - врачи ждут, когда ребра сами срастутся.
«Николай Николаевич - мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», - отметил он.
Медики прогнозируют, что госпитализация Дроздова продлится около недели, а восстановление продлится около двух месяцев.
Ранее «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщали, что доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов потерял сознание во время съёмки подкаста.
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