Стали известны подробности госпитализации Николая Дроздова

«Врачи зафиксировали у него переломы 8 ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», - рассказал собеседник издания.

Состояние телеведущего улучшилось, его перевели в отдельную палату. Медики разрешили посещать пациента только его дочери.

Мирошник уточнил, что Дроздову не стали накладывать гипс - врачи ждут, когда ребра сами срастутся.

«Николай Николаевич - мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», - отметил он.

Медики прогнозируют, что госпитализация Дроздова продлится около недели, а восстановление продлится около двух месяцев.

Ранее «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщали, что доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов потерял сознание во время съёмки подкаста.

