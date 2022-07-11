СМИ: телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках
Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов потерял сознание во время съёмки подкаста, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел в Москве в библиотеке на Аргуновской улице недалеко от Останкино. В какой-то момент 85-летнему телеведущему стало плохо, сотрудники сразу вызвали ему скорую помощь.
По данным источника, Дроздов пришёл в себя, медики оказывают ему необходимую помощь.
Ранее Дроздов, накануне своего юбилея, встретился с поклонниками в Москве, где представил свою новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя».
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