СМИ: телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках

Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел в Москве в библиотеке на Аргуновской улице недалеко от Останкино. В какой-то момент 85-летнему телеведущему стало плохо, сотрудники сразу вызвали ему скорую помощь.

По данным источника, Дроздов пришёл в себя, медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее Дроздов, накануне своего юбилея, встретился с поклонниками в Москве, где представил свою новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя».

