Николай Дроздов ушел из передачи «В мире животных»

Профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и заслуженный журналист РФ отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи. По словам Дроздова, ему «в последнее время ничего за это не платили». Возвращаться к съемкам профессор не собирается, но продолжит преподавать в МГУ, передает РИА «Новости».

