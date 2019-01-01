Общество

Николай Дроздов ушел из передачи «В мире животных»

11 июня22:27

81-летний зоолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил об уходе из программы «В мире животных».

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Профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и заслуженный журналист РФ отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи. По словам Дроздова, ему «в последнее время ничего за это не платили». Возвращаться к съемкам профессор не собирается, но продолжит преподавать в МГУ, передает РИА «Новости».

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
ТЕГИ:Николай Дроздов