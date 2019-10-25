Злобин: Хорошо бы Госдепу США сообщить, почему Бутина сидела в тюрьме
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Трамп предложил России и Китаю заключить новое соглашение
Соединенные Штаты Америки совместно с Россией и Китаем должны заключить соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп.
Николай Злобин: «Я думаю, что заключить такое соглашение сегодня практически невозможно. Но, может быть оно и не имеет большое значение, поскольку ядерное оружие остается в прошлом, а на первый план выходит оружие, о котором никто никаких переговоров пока даже не ведет», - отметил Николай Злобин, общаясь с НСН.
Песков: В Кремле не думают о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Николай Злобин: «Я даже не знаю, успокаивающее это заявление, или опасное. Если Кремль действительно не думает о преемнике потому, что до выборов еще много времени – это одна история. А если потому, что на это просто не хватает времени, это тревожная новость. Думать о преемнике президента надо всегда, независимо от того, сколько времени действующему президенту предстоит оставаться у власти», - заявил он НСН.
Названа дата возвращения Бутиной в Россию
Госдепaртaмент США сообщил дату возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию. По словaм послa России в США Анатолия Антонова, Бутина прибудет в Москву утром в субботу, 26 октября.
Николай Злобин: «Было бы неплохо, если бы Госдеп США сообщил еще и о том, что, собственно говоря, случилось с Марией Бутиной, и по какому поводу она сидела в тюрьме. И, вообще, хотелось бы видеть документы, расследования, протоколы, потому, что история до сих пор остается загадочной»,- констатировал он в разговоре с НСН.
Россияне доверяют армии и не доверяют политическим партиям
Среди государственных органов и общественных движений наибольшим доверием россиян пользуются армия, наименьшим - политические партии. По данным опроса Левада-центра, армии доверяют 63% россиян. Политическим партиям доверяют только 16% опрошенных, хотя и этот показатель в два раза выше, чем десять лет назад.
Николай Злобин: «У меня вопрос: а армия, в данном, случае, это государственный орган или общественное движение? В общем, на мой взгляд, армия никак не может относиться ни к одной из этих категорий. И вообще, вопрос об уважении к армии мне кажется не совсем корректным», - признался он НСН.
Супругу Зеленского обвинили в нарушении этикета
Соцсети раскритиковали супругу украинского президента Владимира Зеленского Елену за нарушение этикета во время визита в Японию. Для торжественного приема первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка. Подписчики обвинили Елену Зеленскую в неуважении к традициям страны, напомнив ей, что одежду такого цвета на торжествах могут носить только члены императорской семьи.
Николай Злобин: «Видимо, подписчики, обрушившиеся с критикой на Елену Зеленскую, не в курсе, что жена президента тоже является членом императорской семьи. Но не обязательно японской», - сыронизировал Николай Злобин в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Россияне будут сами копить на пенсию
- Двух калининградских полицейских уволили после гибели задержанного мужчины
- Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в воинской части в Забайкалье
- Назван самый страшный сериал всех времён