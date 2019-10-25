Злобин: Хорошо бы Госдепу США сообщить, почему Бутина сидела в тюрьме

Николай Злобин: «Я даже не знаю, успокаивающее это заявление, или опасное. Если Кремль действительно не думает о преемнике потому, что до выборов еще много времени – это одна история. А если потому, что на это просто не хватает времени, это тревожная новость. Думать о преемнике президента надо всегда, независимо от того, сколько времени действующему президенту предстоит оставаться у власти», - заявил он НСН.

