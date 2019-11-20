Собеседник рассказал, что у Заворотнюк прекратились головные боли, она начала ходить, разговаривать и нормально слышать. У артистки также нормализовался сон. Кроме того, сообщается, что за время болезни актриса значительно набрала вес, однако сейчас лишние килограммы начали уходить.

Врaчи нaдеются, что рaковые клетки зaмедлят рост по срaвнению с тем, кaк рaзвивaлaсь болезнь aктрисы рaнее.

Ранее НСН писала, что эксперты выразили недоумение по поводу нового диагноза Анастасии Заворотнюк, озвученного безымянным хирургом-онкологом. Он рассказал, что у актрисы обнаружили некую «вторичную» глиобластому мозга, после чего успешно провели операцию по её удалению.

