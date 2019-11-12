Эксперт опроверг новый диагноз Заворотнюк

Эксперты выразили недоумение по поводу нового диагноза Анастасии Заворотнюк, озвученного безымянным хирургом-онкологом. Он рассказал, что у актрисы обнаружили некую «вторичную» глиобластому мозга, после чего успешно провели операцию по её удалению.

Однако как заявил сайту KP.RU врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов, в вторичная глиобластома не знакома специалистам. По его словам, вторичное новообразование — это опухоль, которая возникает после лечения первичной. Собственно глиобластома различается только по степеням злокачественности.

При этом, по словам специалиста, шанс удалить новообразование в мозге, не затронув здоровые ткани, действительно есть. В таком случае пациент чаще всего выздоравливает. В то же время, Догополов выразил сомнение, что Заворотнюк может помочь генная терапия. По словам эксперта, этот метод пока находится в стадии апробирования и стоит безумных денег: от 100 до 500 тысяч долларов за месяц.

