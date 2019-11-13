Стало известно об угрозе ареста матери Заворотнюк

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать на 15 суток. Валентина Борисовна - владелица роскошной иномарки «Порше Панамера», которую её подарила пять лет назад дочь. Как пишет сайт KP.RU, женщина не отличается прилежным вождением – она заработала уже более трёх сотен штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

В итоге у матери актрисы, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, скопилось неоплаченных квитанций на общую сумму около 27 тысяч рублей. Согласно закону, женщину могут привлечь к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. А это, в частности, подразумевает арест на срок до 15 суток.

По данным «КП» машиной, помимо 76-летней Валентины Заворотнюк пользуются и другие члены семьи. Однако ответственность лежит на матери актрисы, поскольку машина зарегистрирована на неё.

