Стала известна ситуация с рейсами в аэропорту Махачкалы

Летевшие в дагестанский аэропорт борт авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск-Махачкала и рейс перевозчика «Победа» (DP 199) по маршруту Москва Внуково-Махачкала перенаправили в Минеральные Воды.

Воздушные суда, которые должны были вылететь из Махачкалы – авиакомпании Red Wings в Москву (рейсы WZ 246), DP 1192 авиакомпании «Победа» в Москву, DP 501 авиакомпании «Победа» в Сургут – отложили до нормализации ситуации в воздушной гавани Махачкалы.

В воскресенье вечером в здание аэропорта Махачкалы и на взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа. Собравшиеся искали израильтян среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

