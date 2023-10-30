Стала известна ситуация с рейсами в аэропорту Махачкалы
В Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает «РЕН ТВ».
Летевшие в дагестанский аэропорт борт авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск-Махачкала и рейс перевозчика «Победа» (DP 199) по маршруту Москва Внуково-Махачкала перенаправили в Минеральные Воды.
Воздушные суда, которые должны были вылететь из Махачкалы – авиакомпании Red Wings в Москву (рейсы WZ 246), DP 1192 авиакомпании «Победа» в Москву, DP 501 авиакомпании «Победа» в Сургут – отложили до нормализации ситуации в воздушной гавани Махачкалы.
В воскресенье вечером в здание аэропорта Махачкалы и на взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа. Собравшиеся искали израильтян среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконного проникновения
- Украинские семьи попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных Западом
- Стала известна ситуация с рейсами в аэропорту Махачкалы
- СК возбудил дело в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы
- «Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
- Росавиация: аэропорт Махачкалы временно закрыт
- В ДНР убили семью из девяти человек
- СМИ: в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ
- Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе
- СМИ: у аэропорта Махачкалы толпа требует документы у прибывших из Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru