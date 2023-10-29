СК возбудил дело в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы
Управление Следственного комитета РФ по Дагестану возбудило уголовное дело в связи с событиями в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА «Дагестан».
Дело возбуждено по статье 212 Уголовного кодекса РФ (массовые беспорядки).
В воскресенье вечером в здание аэропорта Махачкалы и на взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа. Собравшиеся искали израильтян среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива.
Собравшиеся выкрикивали антиизраильские лозунги. По данным СМИ, в аэропорт прибыл спецназ.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы. Следовавшие туда самолеты направили на резервные аэродромы. Мера действует до нормализации ситуации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы
- «Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
- Росавиация: аэропорт Махачкалы временно закрыт
- В ДНР убили семью из девяти человек
- СМИ: в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ
- Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе
- СМИ: у аэропорта Махачкалы толпа требует документы у прибывших из Израиля
- МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита делегации ХАМАС в РФ
- В ЦАХАЛ заявили об уничтожении выходивших из тоннеля боевиков ХАМАС
- В Омской области обнаружили тела пенсионерки и ее дочери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru