СК возбудил дело в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану возбудило уголовное дело в связи с событиями в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА «Дагестан».

СМИ: в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ

Дело возбуждено по статье 212 Уголовного кодекса РФ (массовые беспорядки).

В воскресенье вечером в здание аэропорта Махачкалы и на взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа. Собравшиеся искали израильтян среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива.

Собравшиеся выкрикивали антиизраильские лозунги. По данным СМИ, в аэропорт прибыл спецназ.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы. Следовавшие туда самолеты направили на резервные аэродромы. Мера действует до нормализации ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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