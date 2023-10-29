Росавиация: аэропорт Махачкалы временно закрыт
Аэропорт Махачкалы временно закрыт в связи с проникновением неизвестных лиц, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.
Аэропорт временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации обстановки, уточнили в ведомстве.
«Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.
Вечером в воскресенье у аэропорта Махачкалы собралась толпа с антиизраильскими плакатами и лозунгами. Часть толпы прорвалась в здание воздушной гавани, вышла на поле и окружила прибывший из Израиля самолет.
По информации СМИ, нарушители проверяли документы у выезжающих из аэропорта и искали израильтян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru