Росавиация: аэропорт Махачкалы временно закрыт

Аэропорт временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации обстановки, уточнили в ведомстве.

«Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье у аэропорта Махачкалы собралась толпа с антиизраильскими плакатами и лозунгами. Часть толпы прорвалась в здание воздушной гавани, вышла на поле и окружила прибывший из Израиля самолет.

По информации СМИ, нарушители проверяли документы у выезжающих из аэропорта и искали израильтян, передает «Радиоточка НСН».

