Сроки сдачи школьниками ОГЭ обновлены

Сдача школьниками основного государственного экзамена (ОГЭ) может пройти с 1 июня и закончится 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сдачу ОГЭ планировалось начать 8 июня.

По данным агентства, соответствующий проект расписания данного вида экзамена подготовлен Минпросвещения РФ и Рособрнадзором. В документе говорится, что ОГЭ по русскому языку и математике пройдут с 1 июня по 31 июля.

Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский сообщил НСН, что Министерство образования и науки готово организовать онлайн приёмные комиссии, но им не хватает слаженной работы с Министерством просвещения.



