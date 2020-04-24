Сроки сдачи школьниками ОГЭ обновлены
Сдача школьниками основного государственного экзамена (ОГЭ) может пройти с 1 июня и закончится 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сдачу ОГЭ планировалось начать 8 июня.
По данным агентства, соответствующий проект расписания данного вида экзамена подготовлен Минпросвещения РФ и Рособрнадзором. В документе говорится, что ОГЭ по русскому языку и математике пройдут с 1 июня по 31 июля.
Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский сообщил НСН, что Министерство образования и науки готово организовать онлайн приёмные комиссии, но им не хватает слаженной работы с Министерством просвещения.
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