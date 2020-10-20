Спрогнозированы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
В начале ноября ожидается, что пик заболеваемости коронавирусом пойдет на спад, пишет «РИА Новости» со ссылкой на специалистов научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.
Эксперты спрогнозировали эпидемиологическую ситуацию на основе анализа инфицированных COVID-19 в России, суточного прироста числа выполненных тестов и соотношения этих показателей.
Сотрудники лаборатории добавили, что темпы роста заболеваемости снизятся, когда перестанет меняться отношение числа выполненных тестов к числу людей, диагностированных с COVID-19.
По данным на 19 октября, в России диагностировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом – 15982.
Ранее сообщалось, что власти не исключают введения полного локдауна из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru