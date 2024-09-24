«Союзмультфильм» ответил создателю «Ежика в тумане» на обвинения в «воровстве»

Студия «Союзмультфильм» является обладателем исключительной лицензии на мультипликационный фильм «Ежик в тумане» и имеет право на неограниченное использование образа ключевого персонажа для изготовления товаров с правом сублицензирования. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу студии.

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Так студия ответила на обвинения создателя «Ежика в тумане» Юрия Норштейна в «воровстве» произведения (так мультипликатор назвал выпуск монет «Ежик в тумане», начатый Центробанком).

В пресс-службе самого регулятора заявили, что монета «Ежик в тумане» выпускается при наличии договора с правообладателем. Такой договор ЦБ заключил с «Союзмультфильмом».

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ФОТО: Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
ТЕГИ:МультфильмыЦентробанкСоюзмультфильм

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