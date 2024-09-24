«Союзмультфильм» ответил создателю «Ежика в тумане» на обвинения в «воровстве»

Так студия ответила на обвинения создателя «Ежика в тумане» Юрия Норштейна в «воровстве» произведения (так мультипликатор назвал выпуск монет «Ежик в тумане», начатый Центробанком).

В пресс-службе самого регулятора заявили, что монета «Ежик в тумане» выпускается при наличии договора с правообладателем. Такой договор ЦБ заключил с «Союзмультфильмом».

