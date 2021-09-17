Сотрудников «Магнита» обвинили в отравлении собак

Зоозащитники в городе Нариманов Астраханской области ищут виновников гибели нескольких собак. Животные умерли в торговом зале магазина «Магнит», сообщает «РЕН ТВ».

«Магнит» начал расследование после смертельного отравления арбузом

Как заявила одна из активисток, она обнаружила умирающих животных возле магазина. Также в интернете опубликовано видео, на котором собаки дергаются в конвульсиях на полу супермаркета, после чего неизвестный кладет их на тележку для продуктов и увозит.

В «Магните» сообщили, что работники розничной сети не совершали противоправных действий и сотрудничать с правоохранительными органами. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил следы вещества для дезинсекции в арбузах, которыми в Москве отравилась семья. В сообщении говорится, что на лабораторные исследования были отправлены продукты питания из квартиры на Совхозной улице, а также магазина «Магнит», для обработки помещений которого и было использовано обнаруженное вещество.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияСобаки
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