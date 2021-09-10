«Магнит» начал расследование после смертельного отравления арбузом

Согласно словам представителя торговой сети, партия арбузов из магазина в настоящее время снята с продажи до установления причин произошедшего. Представитель также отметил, что плановая проверка качества арбузов была проведена на прошлой неделе.

Отмечается, что компания находится в контакте с Роспотребнадзором и органами правопорядка.

Накануне было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и девочки-подростка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».





