«Магнит» начал расследование после смертельного отравления арбузом
Торговая сеть «Магнит» заявила о начале внутреннего расследования после произошедшего отравления арбузом из магазина и последующей смерти 61-летней женщины и 15-летней девочки — бабушки и внучки. Об этом сообщает News.ru.
Согласно словам представителя торговой сети, партия арбузов из магазина в настоящее время снята с продажи до установления причин произошедшего. Представитель также отметил, что плановая проверка качества арбузов была проведена на прошлой неделе.
Отмечается, что компания находится в контакте с Роспотребнадзором и органами правопорядка.
Накануне было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и девочки-подростка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».
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