Сотрудников клуба после вечеринки с раздеванием отправят волонтерить в отряд для помощи СВО
Сотрудники ночного клуба в Белогорске Амурской области, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание, пойдут в волонтёрский отряд для помощи участникам военной операции на Украине. Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков в своем Telegram-канале.
Градоначальник заявил, что руководство клуба «полностью признало вину за инцидент», вызвавший общественный резонанс. Кроме того, что сотрудники пойдут помогать волонтерам, клуб решил оказать помощь фонду поддержки семьям участников СВО.
До окончания проверки, которую проводит полиция, клуб будет закрыт, виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В ближайшие дни администрация Белогорска планирует провести встречу с руководителями кафе и ресторанов, на которой разъяснит «допустимые моральные правила организации отдыха», добавил Мелюков.
К инциденту было привлечено общественное внимание после того, как видео с вечеринки в клубе «Оазис» попали в соцсети. На кадрах женщины и мужчины оголяются в рамках конкурса. Мэр Мелюков опроверг информацию о том, что в вечеринке участвовали жены участников СВО, призвав найти и наказать авторов фейка.
Ранее Филипп Киркоров и Дима Билан, принимавшие участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, появились в трейлере нового сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru