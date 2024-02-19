Сотрудников клуба после вечеринки с раздеванием отправят волонтерить в отряд для помощи СВО

До окончания проверки, которую проводит полиция, клуб будет закрыт, виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В ближайшие дни администрация Белогорска планирует провести встречу с руководителями кафе и ресторанов, на которой разъяснит «допустимые моральные правила организации отдыха», добавил Мелюков.

К инциденту было привлечено общественное внимание после того, как видео с вечеринки в клубе «Оазис» попали в соцсети. На кадрах женщины и мужчины оголяются в рамках конкурса. Мэр Мелюков опроверг информацию о том, что в вечеринке участвовали жены участников СВО, призвав найти и наказать авторов фейка.

Ранее Филипп Киркоров и Дима Билан, принимавшие участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, появились в трейлере нового сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ.

