Киркоров и Билан появились в трейлере нового сезона «Маски»
Певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, принимавшие участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, появились в трейлере нового сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Трейлер опубликован на официальном сайте телеканала. При этом Киркоров на видео в обычном костюме, а не в эпатажном наряде. СМИ отмечают, что это его первое появление на ТВ после скандала. Новый сезон шоу стартует 18 февраля.
После скандала с «голой вечеринкой» и Билан, и Киркоров посетили Донбасс.
Ранее организаторы шоу подтвердили, что Киркоров возглавил жюри пятого сезона «Маски», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru