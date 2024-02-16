Киркоров и Билан появились в трейлере нового сезона «Маски»

Певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, принимавшие участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, появились в трейлере нового сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Трейлер опубликован на официальном сайте телеканала. При этом Киркоров на видео в обычном костюме, а не в эпатажном наряде. СМИ отмечают, что это его первое появление на ТВ после скандала. Новый сезон шоу стартует 18 февраля.