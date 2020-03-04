Солнце в Москве за всю зиму светило 72 часа

Реже всего солнце показывалось в декабре – всего восемь часов. В январе его было совсем немногим больше - 11 часов. В феврале не хватило до нормы 20-ти часов.

По словам специалистов, недостаток солнечного света может негативно сказываться на самочувствии жителей.

Ранее синоптики рассказали, что Москву на этой неделе ожидают новые температурные рекорды. Воздух может прогреться 5 марта до +13 градусов.











