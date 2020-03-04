Солнце в Москве за всю зиму светило 72 часа
Минувшая зима в Москве стала рекордно теплой, но темной. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на портал «Метеоновости».
При сезонной норме 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ, москвичи лишь 72 часа, что составляет 59% нормы.
Реже всего солнце показывалось в декабре – всего восемь часов. В январе его было совсем немногим больше - 11 часов. В феврале не хватило до нормы 20-ти часов.
По словам специалистов, недостаток солнечного света может негативно сказываться на самочувствии жителей.
Ранее синоптики рассказали, что Москву на этой неделе ожидают новые температурные рекорды. Воздух может прогреться 5 марта до +13 градусов.
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