«Жириновский должен извиниться». Зюганов вступился за Кадырова
Глава КПРФ предупредил в эфире НСН, что «жириновщина» вышла за пределы Госдумы и гуляет по стране.
События во Франции спровоцировали конфликт между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
После того, как руководитель региона призвал президента Франции Эммануэля Макрона «прекратить нападки на веру, пока не поздно», Жириновский напомнил Кадырову, что тот не имеет права вмешиваться во внешнюю политику России. В ответ глава Чечни призвал Жириновского извиниться за то, что тот «взял на себя смелость» учить его работе. В свою очередь, Жириновский заявил, что не понял, за что ему извиняться.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поддержал Кадырова и обвинил коллегу по Госдуме в неподобающем поведении.
«Хамство Жириновского, его грубость, так называемая «жириновщина» расползается не только по Госдуме, но и по всей стране. Кадыров абсолютно правильно ему ответил. Жириновский, культура и вера – несовместимы. Я согласен с тем, что Жириновский должен извиниться перед Кадыровым и вообще перед всем обществом. Ему никто не давал права вести себя по-хамски», - сказал он.
Глава партии также высказался о серии атак во Франции, которые послужили началом конфликта между политиками. По его словам, власти Франции сами виноваты в обострении национального и религиозного вопросов.
«Когда французы обрушили на Муаммара Каддафи и Ливию свой удар, он кричал, что сдерживает вал людей, которые потоком хлынут в Европу. Тогда его не услышали. В свою очередь, Тунис (именно выходец из Туниса устроил теракт в Ницце 29 октября - прим. НСН) был одной из самых благополучных стран в Северной Африке, но там тоже провели революцию под руководством США», - сказал он.
Зюганов напомнил, что в результате во Франции оказались почти десять миллионов человек, которые исповедуют ислам.
«Если вы их пустили, то обязаны относиться к ним с пониманием. Конечно, приехавшие тоже обязаны соблюдать законы государства. Но власти Франции должны помочь гармоничному развитию всех наций и верований. На мой взгляд, сегодня во Франции таких условий нет», - отметил политик.
Лидер КПРФ также рассказал, как относится к сатирическим карикатурам на пророка Мухаммеда и какое отношение это имеет к свободе слова.
«Свобода слова – это не вседозволенность. Свобода слова – это, прежде всего, уважительное отношение к тем, с кем ты живешь рядом. Это понимание их традиций. Терроризм – это самое большое зло на сегодня. Чтобы его не было нужно истребить нищету, дать людям работу, позаботиться об образовании и создать атмосферу взаимоуважения. Во Франции это не соблюдается», - констатировал он.
В октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Макрон назвал это «атакой на свободу слова», а также заявил о кризисе ислама во всем мире». Вслед за этим заявлением во Франции произошел еще один теракт, еще несколько попыток нападения на религиозной почве удалось пресечь.
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