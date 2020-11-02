«Жириновский должен извиниться». Зюганов вступился за Кадырова

«Хамство Жириновского, его грубость, так называемая «жириновщина» расползается не только по Госдуме, но и по всей стране. Кадыров абсолютно правильно ему ответил. Жириновский, культура и вера – несовместимы. Я согласен с тем, что Жириновский должен извиниться перед Кадыровым и вообще перед всем обществом. Ему никто не давал права вести себя по-хамски», - сказал он.

Глава партии также высказался о серии атак во Франции, которые послужили началом конфликта между политиками. По его словам, власти Франции сами виноваты в обострении национального и религиозного вопросов.

«Когда французы обрушили на Муаммара Каддафи и Ливию свой удар, он кричал, что сдерживает вал людей, которые потоком хлынут в Европу. Тогда его не услышали. В свою очередь, Тунис (именно выходец из Туниса устроил теракт в Ницце 29 октября - прим. НСН) был одной из самых благополучных стран в Северной Африке, но там тоже провели революцию под руководством США», - сказал он.

Зюганов напомнил, что в результате во Франции оказались почти десять миллионов человек, которые исповедуют ислам.

«Если вы их пустили, то обязаны относиться к ним с пониманием. Конечно, приехавшие тоже обязаны соблюдать законы государства. Но власти Франции должны помочь гармоничному развитию всех наций и верований. На мой взгляд, сегодня во Франции таких условий нет», - отметил политик.

Лидер КПРФ также рассказал, как относится к сатирическим карикатурам на пророка Мухаммеда и какое отношение это имеет к свободе слова.

«Свобода слова – это не вседозволенность. Свобода слова – это, прежде всего, уважительное отношение к тем, с кем ты живешь рядом. Это понимание их традиций. Терроризм – это самое большое зло на сегодня. Чтобы его не было нужно истребить нищету, дать людям работу, позаботиться об образовании и создать атмосферу взаимоуважения. Во Франции это не соблюдается», - констатировал он.

В октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Макрон назвал это «атакой на свободу слова», а также заявил о кризисе ислама во всем мире». Вслед за этим заявлением во Франции произошел еще один теракт, еще несколько попыток нападения на религиозной почве удалось пресечь.

