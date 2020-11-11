Собянин заявил, что 2021 год в Москве будет «еще тяжелее»

Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Сильные идеи для нового времени". Он отметил, что на «приличные параметры» удастся выйти лишь в конце года.

Градоначальник также рассказал, что Москва пройдет пик заболеваемости через несколько месяцев. Собянин пообещал, что «осенне-весенняя история» станет последней из критических.

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Мэр возложил надежду на отечественные вакцины, которые уже начали изготавливать в промышленных масштабах.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» может начаться в ближайшие недели.

Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Днем ранее разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.

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Фото: mos.ru/Юлия Иванко
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