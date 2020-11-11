Собянин заявил, что 2021 год в Москве будет «еще тяжелее»

Экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в текущем, заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Сильные идеи для нового времени". Он отметил, что на «приличные параметры» удастся выйти лишь в конце года.

Градоначальник также рассказал, что Москва пройдет пик заболеваемости через несколько месяцев. Собянин пообещал, что «осенне-весенняя история» станет последней из критических.