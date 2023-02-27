Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тысяч

За 10 лет количество предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч человек, а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Градоначальник отметил, что портал помогает поставщикам реализовать свои товары и услуги, а покупателям - найти нужный товар и приобрести его у надежного продавца.

По словам главы столицы, на платформе можно получить всю необходимую информацию о производителе того или иного продукта. Отмечается, что более 90% продавцов на портале являются представителями малого и среднего бизнеса, однако ИП, самозанятые и физлица тоже могут стать поставщиками.

Ранее Собянин сообщил, что наибольший рост среди других отраслей столичной экономики фиксировался в 2022 году в обрабатывающей промышленности, строительстве и ИТ-секторе.

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ФОТО: пресс-служба департамента г.Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:Портал ПоставщиковСергей Собянин
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