Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тысяч

Градоначальник отметил, что портал помогает поставщикам реализовать свои товары и услуги, а покупателям - найти нужный товар и приобрести его у надежного продавца.

По словам главы столицы, на платформе можно получить всю необходимую информацию о производителе того или иного продукта. Отмечается, что более 90% продавцов на портале являются представителями малого и среднего бизнеса, однако ИП, самозанятые и физлица тоже могут стать поставщиками.

Ранее Собянин сообщил, что наибольший рост среди других отраслей столичной экономики фиксировался в 2022 году в обрабатывающей промышленности, строительстве и ИТ-секторе.

