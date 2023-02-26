Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики

Н аибольший рост среди других отраслей столичной экономики фиксировался в 2022 году в обрабатывающей промышленности, строительстве и ИТ-секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тыс. субъектов МСП столицы

Благодаря тому, что производители смогли выстроить новые технологические процессы и открыли альтернативные рынки сбыта, локализовали выпуск наиболее востребованных товаров.

«По сравнению с 2021 годом: объемы производства обрабатывающей промышленности увеличились на 10,2%; объем строительных работ вырос на 13,4%; выручка московских ИТ-компаний стала больше на 17,5%», - подчеркнул Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, рост экономики обеспечила также антикризисная поддержка от города. Она предусматривает более 80 системных, регуляторных и финансовых мер для бизнеса и граждан объемом больше 100 млрд руб.

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ТЕГИ:ЭкономикаПромышленностьМоскваСергей Собянин
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