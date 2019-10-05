Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба
Мэр столицы Сергей Собянин встретился с членами международного дискуссионного клуба «Валдай». Собянин рассказал, как Москва будет развиваться в ближайшие годы с учетом реализации инфраструктурных и социальных проектов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Глава столицы отметил, что выбранные приоритеты и постоянные изменения помогут Москве конкурировать с другими крупными городами мира. Он рассказал о наиболее значимых проектах: строительство хорд и дорог, Большой кольцевой линии Московского метрополитена, которая по протяженности должна стать самой крупной в мире; развитие технологии «умного города» -Smart City, благодаря чему 350 государственных услуг переведены в электронную форму.
Сергей Собянин уделил внимание улучшению качества жизни горожан.
«Это и такая серьезная модернизация здравоохранения. Это применение новых технологий искусственного интеллекта в информационных технологиях города Москвы. Это масштабнейшая программа реновации жилого фонда - «хрущевского наследия» - пятиэтажек, которые морально и физически устарели. И ряд других проектов, которые - каждый из них - являются чрезвычайно масштабным, сложным, интересным и нужным для развития города», - сообщил мэр Москвы.
Напомним, Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году в Великом Новгороде. С 2014 года его участники перешли от анализа ситуации в России к оценке мировых политических и экономических проблем.
Ранее НСН рассказала, как в Сети оценили выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Мировое устройство: взгляд с Востока».
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