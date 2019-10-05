Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба

Сергей Собянин уделил внимание улучшению качества жизни горожан.

«Это и такая серьезная модернизация здравоохранения. Это применение новых технологий искусственного интеллекта в информационных технологиях города Москвы. Это масштабнейшая программа реновации жилого фонда - «хрущевского наследия» - пятиэтажек, которые морально и физически устарели. И ряд других проектов, которые - каждый из них - являются чрезвычайно масштабным, сложным, интересным и нужным для развития города», - сообщил мэр Москвы.

Напомним, Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году в Великом Новгороде. С 2014 года его участники перешли от анализа ситуации в России к оценке мировых политических и экономических проблем.

Ранее НСН рассказала, как в Сети оценили выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Мировое устройство: взгляд с Востока».

