Собянин рассказал о подготовке Белорусского вокзала к запуску МЦД-1
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового пригородного павильона и дополнительной платформы на Белорусском вокзале. Эти объекты возведены в рамках подготовки к запуску первых двух маршрутов Московских центральных диаметров. Туда будут перенаправлены ускоренные поезда до «Усово» и Одинцова, а высвобожденные транзитные пути займутся обслуживанием поездов МЦД. В церемонии также участвовал глава «РЖД» Олег Белозеров.
Градоначальник отметил высокие темпы работ. Он подтвердил, что МЦД-1 и МЦД-2 будут запущенны согласно графику в конце ноября. В частности, уже идут пробные поездки на поездах «Иволга». Мэр также акцентировал внимание на тарифной политике в рамках нового проекта, передаёт АГН «Москва». Как подчеркнул Собянин, согласованные с железнодорожниками и Московской областью таксы на проезд дадут возможность сэкономить москвичам до 50%, а жителям Подмосковья - до 75% - на поездках по МЦД с пересадками на метро.
Московские центральные диаметры – совместный проект министерства транспорта РФ, РЖД, столичных и областных властей. Линии наземного метро пройдут через центр Москвы, связав её с населенными пунктами ближнего Подмосковья.
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