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Предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о законодательном закреплении в Конституции Украины особого статуса Луганской и Донецкой областей легли в основу «формулы», получившей его имя. В ней описаны механизмы введения и условия этого процесса. Подписание соглашения по «формуле Штанмайера» стало резонансным событием и было одним из условий предстоящей встречи в формате «нормандской четверки». Позже выяснилось, что Зеленского не устраивает уже существующий закон об особом статусе восточных регионов, который осталось только реализовать. Киевский Майдан вновь стал заполняться людьми, недовольными условиями соглашения. А когда в Киеве заполняется Майдан, как известно, до пресловутой "формулы Шмайсера" и прочего кровопролития рукой подать...

«ПолитГид» разъясняет, как должна работать «формула Штанмайера»:

«Формула такая: ДНР и ЛНР получат особый статус тогда, когда там пройдут выборы по украинским законам (а ещё итоги должен признать ОБСЕ). И вроде бы формула норм, но никак не могли её согласовать. Только в сентябре 2019 года получилось подобрать текст, который всех устроил (Германию, Россию, Украину и Францию). Сама формула не гарантирует решения конфликта. Это лишь символический, но важный сдвиг с мёртвой точки».

«Политджойстик» пишет:

«Украина подписала формулу Штайнмайера, а поставивший подпись от её имени Леонид Кучма выполнил свою историческую миссию - дал шанс своей стране сойти с катастрофического пути в никуда. Да, его будут ненавидеть за это многие националисты и даже будут угрожать его жизни, но он лишь снял замок с двери, ведущей к миру. Дальше дело за Зеленским».

«Медиатехнолог» считает, что несмотря на подписание международного соглашения, Украина сохранила внутренние возможности его саботирования:

«Президент Украины Зеленский по результатам подписания «формулы» заявил о необходимости включения новых положений в закон об особом статусе региона — он может быть принят Верховной Радой уже до конца года после «обсуждения с общественностью». Однако заявление Зеленского пока оставляет больше вопросов, чем ответов: на грядущей встрече в Нормандском формате украинская сторона намерена обсудить присутствие военных на территории непризнанных республик и передачу границы под контроль Украины. Несмотря на долгожданное подписание документа, украинская сторона может затягивать решение вопроса до бесконечности: ведь, как известно, «российские пулеметы» украинские военные всегда обнаруживали на Украине в промышленных масштабах».

«Мюсли вслух» пишет о требованиях нового Майдана:

«7 требований митингующих (запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины; запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований и т.д.) означают войну до победного конца. Протестующие аккуратно, ничего не пропустив, перечислили все те пункты, без которых компромисс между Донбассом и Украиной невозможен - и тогда война остаётся единственным решением. Но это требование меньшинства - примерно 75% населения (по разным опросам чуть-чуть разные числа) Украины согласны на какие-то компромиссы ради того, чтобы покончить с войной. Поэтому либо президент Зеленский идёт вместе с большинством населения навстречу Донбассу, либо он идёт навстречу майдану против Донбасса и против большинства населения. Выбор за ним».

Публицист Армен Гаспарян с прогнозом развития нового Майдана:

«Теперь многое зависит от позиции Авакова. Тут возможны три варианта: Глава МВД в случае очередного Майдана выполняет свои предвыборные договоренности с Коломойским и жестко разгоняет своих вчерашних ситных друзей. Аваков переходит на сторону "широких народных масс" и тогда Зеленскому камера в Лукьяновском СИЗО покажется счастьем. Аваков с криком "Да утомили вы все" устраняет обе конкурирующие фирмы и самолично становится диктатором всея Шумерии. При любом раскладе - яркое и ослепительное шоу студии "Квартал 666". Как все и привыкли за эти годы».

«Мейстер» комментирует позицию федерального канцлера Германии:

«Ангела Меркель назвала подписание «формулы Штайнмаера» позитивным шагом, но считает, что этого недостаточно для снятия санкций с России. Проблема в том, что сложнее всех убедить в подписании «формулы» было Украину, а не Россию. Москва как раз отказалась от дальнейших встреч в нормандском формате, пока Киев не подпишет этот уже давно со всеми согласованный документ. Смысл встречаться, если одна из сторон переговоров не может выполнить уже взятые на себя ранее обязательства? Так что, если Германия хочет «дальнейших шагов в этом направлении», то и давить надо на Киев, а не на Москву».

