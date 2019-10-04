Телеграм: От «бомбы» Путина до формулы «Шмайсера»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Информационные бомбы Путина
Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Мировое устройство: взгляд с Востока». Российский лидер призвал государства отказаться от геополитических шаблонов, выступил против создания новых военных блоков, сообщил о российской помощи Китаю в создании системы ПРО и рассказал об особой роли России в азиатском регионе.
Канал организаторов форума Клуб «Валдай» пишет о трендах заседания:
«Геостратегический и геоэкономический расчёт России, осуществляющей «поворот на Восток», зиждется на том, что связанные с этим экономические и дипломатические достижения позволят ей ещё раз вступить, уже в новой ипостаси «евразийского центра влияния», в новый переговорный процесс с Европейским союзом, незаменимым партнером по Большой Евразии».
Автор канала «Семен Уралов» выделяет ключевые тезисы в выступлении президента:
«Не зря много внимания было уделено состоянию России в 90е годы. Владимир Путин на «Валдайском клубе» продолжает описание «проекта Россия», которое начал на ПМЭФ и Арктическом форуме. <...> "После наполеоновских войн, Россия взяла на себя функцию гаранта безопасности на континенте, после чего к Николаю Первому приклеился либеральный штамп «жандарма Европы». Сейчас Россия намерена занять нишу «жандарма Евразии» и «повелителя Арктики»».
«НеВротик» комментирует сообщение Путина о реализации проектов евразийских торговых маршрутов, пересекающих континент:
«Вот что значит, когда Россия мыслит сомасштабно своей роли, своему потенциалу в мире и формулирует по-настоящему стратегические проекты. Этот проект «разрезает» китайские планы «пояса и пути». Точнее, «врезается» в них. При его реализации маршрут «Шанхай — Роттердам» пройдёт через Сибирь. Со всеми вытекающими геостратегическими последствиями».
Публицист Алексей Мухин отмечает:
«Не все ещё оценили, но Путин вообще-то информационную бомбу сбросил на мировые СМИ, упомянув о том, что Россия помогает КНР создавать систему противодействия ракетному удару. Задумайтесь».
«Всевидящее Око» комментирует ответ президента на обвинения в адрес Сталина в развязывании Второй Мировой войны:
«Да, верх, да, цинизма. В лучших традициях англосаксонской пропаганды, где всех собак повесили сперва на Йорков, потом - на остатки Стюартов и якобитов. Только в данном случае этот классический прием применен так криво, что не только выглядит выгораживанием Адольфа Алоизовича, а в сущности им и является. Собственно, если бы оно сработало, все бы потом очень удивлялись и говорили: "Ой, мы не того хотели, только рассказать, что Сталин - кровавый тиран". Мало ли, чего вы хотели и не хотели. Немцы, когда Гитлер к власти пришел, тоже не того хотели, знаете ли».
Блогер Кирилл Шулика пишет об авторе курьезного сообщения, что участников форума подслушивают офицеры ЦРУ:
«Пока самое яркое впечатление сессии - президент Филиппин Родриго Дутерте, который строил из себя Фиделя Кастро, вещал будь здоров сколько, неудержимый был буквально, как понос, его никто не мог остановить, хотя пытались».
Формула Шмайсера
Предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о законодательном закреплении в Конституции Украины особого статуса Луганской и Донецкой областей легли в основу «формулы», получившей его имя. В ней описаны механизмы введения и условия этого процесса. Подписание соглашения по «формуле Штанмайера» стало резонансным событием и было одним из условий предстоящей встречи в формате «нормандской четверки». Позже выяснилось, что Зеленского не устраивает уже существующий закон об особом статусе восточных регионов, который осталось только реализовать. Киевский Майдан вновь стал заполняться людьми, недовольными условиями соглашения. А когда в Киеве заполняется Майдан, как известно, до пресловутой "формулы Шмайсера" и прочего кровопролития рукой подать...
«ПолитГид» разъясняет, как должна работать «формула Штанмайера»:
«Формула такая: ДНР и ЛНР получат особый статус тогда, когда там пройдут выборы по украинским законам (а ещё итоги должен признать ОБСЕ). И вроде бы формула норм, но никак не могли её согласовать. Только в сентябре 2019 года получилось подобрать текст, который всех устроил (Германию, Россию, Украину и Францию). Сама формула не гарантирует решения конфликта. Это лишь символический, но важный сдвиг с мёртвой точки».
«Политджойстик» пишет:
«Украина подписала формулу Штайнмайера, а поставивший подпись от её имени Леонид Кучма выполнил свою историческую миссию - дал шанс своей стране сойти с катастрофического пути в никуда. Да, его будут ненавидеть за это многие националисты и даже будут угрожать его жизни, но он лишь снял замок с двери, ведущей к миру. Дальше дело за Зеленским».
«Медиатехнолог» считает, что несмотря на подписание международного соглашения, Украина сохранила внутренние возможности его саботирования:
«Президент Украины Зеленский по результатам подписания «формулы» заявил о необходимости включения новых положений в закон об особом статусе региона — он может быть принят Верховной Радой уже до конца года после «обсуждения с общественностью». Однако заявление Зеленского пока оставляет больше вопросов, чем ответов: на грядущей встрече в Нормандском формате украинская сторона намерена обсудить присутствие военных на территории непризнанных республик и передачу границы под контроль Украины. Несмотря на долгожданное подписание документа, украинская сторона может затягивать решение вопроса до бесконечности: ведь, как известно, «российские пулеметы» украинские военные всегда обнаруживали на Украине в промышленных масштабах».
«Мюсли вслух» пишет о требованиях нового Майдана:
«7 требований митингующих (запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины; запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований и т.д.) означают войну до победного конца. Протестующие аккуратно, ничего не пропустив, перечислили все те пункты, без которых компромисс между Донбассом и Украиной невозможен - и тогда война остаётся единственным решением. Но это требование меньшинства - примерно 75% населения (по разным опросам чуть-чуть разные числа) Украины согласны на какие-то компромиссы ради того, чтобы покончить с войной. Поэтому либо президент Зеленский идёт вместе с большинством населения навстречу Донбассу, либо он идёт навстречу майдану против Донбасса и против большинства населения. Выбор за ним».
Публицист Армен Гаспарян с прогнозом развития нового Майдана:
«Теперь многое зависит от позиции Авакова. Тут возможны три варианта: Глава МВД в случае очередного Майдана выполняет свои предвыборные договоренности с Коломойским и жестко разгоняет своих вчерашних ситных друзей. Аваков переходит на сторону "широких народных масс" и тогда Зеленскому камера в Лукьяновском СИЗО покажется счастьем. Аваков с криком "Да утомили вы все" устраняет обе конкурирующие фирмы и самолично становится диктатором всея Шумерии. При любом раскладе - яркое и ослепительное шоу студии "Квартал 666". Как все и привыкли за эти годы».
«Мейстер» комментирует позицию федерального канцлера Германии:
«Ангела Меркель назвала подписание «формулы Штайнмаера» позитивным шагом, но считает, что этого недостаточно для снятия санкций с России. Проблема в том, что сложнее всех убедить в подписании «формулы» было Украину, а не Россию. Москва как раз отказалась от дальнейших встреч в нормандском формате, пока Киев не подпишет этот уже давно со всеми согласованный документ. Смысл встречаться, если одна из сторон переговоров не может выполнить уже взятые на себя ранее обязательства? Так что, если Германия хочет «дальнейших шагов в этом направлении», то и давить надо на Киев, а не на Москву».
Дырка в Сбер-Банке
Персональные данные держателей 60 млн кредитных карт Сбербанка выставлены на продажу в даркнете. Представленный для ознакомления продавцом фрагмент базы на 200 клиентов банка оказался подлинным. Сбербанк заявил, что доступная злоумышленникам информация не угрожает сохранности средств клиентов. В Банке проводят внутреннее расследование, предполагая утечки в отделениях.
«Бойлерная» предлагает:
«Самая уродская услуга, которую навязывают в Сбербанке - страхование карт. Клиент приходит в отделение, а его пугают: оформите страхование, чтобы у вас не украли денежки. <...> В связи с последними событиями надо ввести новую услугу - страхование карт от слива на черный рынок Сбербанком. Можно еще одну - страхование страхования карт. Кто заплатит, у того данные сливать не будут. Миллионы потенциальных счастливых клиентов. Менеджеры сделают KPI на годы вперед».
«Банкста» предполагает, что цель выставления базы на продажу вовсе не в том, чтобы ее продать:
«Что с ней делать, кроме как удивляться - никто толком не знает. Никакого конкретного применения у неё нет. Похитить с ее помощью деньги клиентов невозможно. Очевидно, что это понимает и владелец данных, который намеренно искал инфоповода, а не бизнес-выгоды. В этом смысле интересно как пиариться на теме компания Device Lock, которая специализируется на защите от утечек данных. У неё на рынке сомнительная репутация — известно, что она публикует в прессе данные об утечках из организаций, которые отказались заключать с ней контракты. Совпадение ли на этот раз? Не думаем».
«Методичка» считает, что угроза все же может быть со стороны телефонных мошенников:
«В скором времени можно ждать новой серии обзвонов «вас беспокоит служба безопасности, вот ваша девичья фамилия матери, прочитайте нам, пожалуйста, смс». <...> Рекомендаций будет несколько. Все звонки «от служб безопасности», равно как и с неизвестных номеров передавать через ЛК в приложении. CVC вас не спасет, если школьники решат попробовать вашу карту, например, на Amazon. Многие иностранные интернет-магазины обходятся и без 3 заветных цифр. Если на карточном счете вашей карты находится солидная сумма, переведите её в формат одного из депозитов. Если сумма прямо ОЧЕНЬ солидная, это создает дополнительную мотивацию для мошенников попробовать совсем уже незаконные способы, например, увести сим-карту. В данном случае самое логичное – перевыпустить карту. В другом банке».
«Красный Сион» обращает внимание на нарушение простых правил цифровой безопасности:
«Эта информация должна храниться в размазанном по сотням источников виде. Чтобы оно собралось в подобную выгрузку, нужно или безумное раздолбайство админов/разработчиков базы, потерявшей мониторинг за загрузкой серверов (а они могли бы растопить Антарктиду от такой нагрузки), или же ушла устаревшая резервная копия базы с места, за которым никто особо не следит. У меня складывается ощущение, что данные могли быть утрачены где-то около разработчиков любимого Грефом ИИ. Какая-нибудь копия базы полугодичной давности, устаревшая, но хранящая массу интересного, отданная для экспериментов аналитикам и разработчикам ИИ».
«Передайте Путину» дает «полезный совет» руководству Сбербанка:
«А я знаю, что должен ответить Греф. Так как данные продают на форуме, который в манямирке Роскомнадзора заблокирован, можно сказать, что никакой проблемы и нет)».
Отставки в РПЛ
В Российской Премьер-Лиге были уволены тренеры двух футбольных клубов. Олег Кононов оставил руководство «Спартаком», а день спустя Рашид Рахимов покинул пост главного тренера ФК «Ахмат». В руководстве ФК «Ахмат» назвали неудовлетворительными результаты команды по задачам на сезон. На сегодняшний день «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, а грозненский клуб - пятнадцатое, предпоследнее.
Канал «ГУЧЧИГЕНГ» считает, что увольнение для самого Кононова - это «избавление от мучений»:
«Олег Кононов все-таки ушел с должности главного тренера "Спартака" после четвертого поражения подряд в чемпионате. Радуемся за фанатов "Спартака" и за Кононова, ведь он вырвался из колеса Сансары. Которое теперь ищет новую жертву».
Фанаты «Спартака» из канала «Образ будущего» считают, что проблемы «народной команды» связаны не только с тренером:
«От «Спартака» остались только красно-белые цвета «ЛУКойла». Там хороший дизель, но управление футболом ни к черту. Уже несколько команд поставили у себя разной степени успешности «спартаковский футбол» Бескова-Романцева — «Ростов», «Краснодар», «Арсенал»... Прошу прощения, если кого этим сравнением обидел. И только команда Федуна планомерно строит какой-то огород».
«АДЕКВАТ» делится своим видением пробелов в работе тренера московского клуба:
«В клубной администрации в целом плохо с целеполаганием и отсюда - с тонкой настройкой процессов. В первую очередь это касается селекции: с одной стороны, положение Кононова было двусмысленным с самого начала сезона, с другой – с лета же кадры освежали как не в себя, как если бы тренер предполагался на века. И теперь либо преемник, кем бы он ни оказался, будет требовать, и вполне резонно, еще раз перекроить состав под свое видение, либо его придется искать на условиях работы с тем, что есть, заведомо связывая ему руки. Очень сильно мне кажется, что клубу в его нынешнем состоянии нужен диктатор с официально подтвержденным длинным кредитом доверия, совмещающий в одних руках функционалы тренерский и спортивного директора. С безусловным авторитетом, железными яйцами и полной свободой рук в пределах бюджета».
Спортивный обозреватель Василий Конов обращает внимание на обстоятельства отставки бывшего тренера чеченского клуба:
«Рахимов, по сути, в прямом эфире объявил об отставке с поста главного тренера Ахмата после очередного поражения его команды».
Канал «Желтый Спорт YellowSport» делится предположениями о возможном трудоустройстве Кононова:
«Игорь Шалимов возглавит грозненский "Ахмат". Вот будет совсем не удивительно, что экс теперь уже тренер "Спартака" Олег Кононов придёт к Шалимову помощником. Он ведь уже работал в чеченском клубе» .
Канал «СРА4ТВ | SRA4TV» комментирует назначение Шалимова тренером грозненского клуба:
« Горцы спасли Спартак, перехватив на место наставника Игоря Шалимова».
Гонконг - первая кровь
Континентальный Китай праздновал 1 октября 70-летие провозглашения КНР. В Гонконге дату отметили новыми протестными акциями. На фотографиях последней недели город превращен в зону боевых действий. Протестующие применяют в отношении полиции неизвестные химические вещества, а противостоящий им спецназ использует задержанных как прикрытие. Ранен первый демонстрант - полиция применила против него боевое оружие.
«Выпускайте Кракена» публикует фото людей с химическими ожогами по всему телу:
«Сегодня в Гонконге онижедети применили против полицейских неизвестную коррозийную жидкость. Досталось не только правоохранителям, но и некоторым журналистам. Последствия всех этих "мирных развлечений" можно увидеть на фотографиях».
«Мышь в овощном» рассказывает подробно о фотографии с мест уличных столкновений, где полицейский прикрывается задержанным:
«Оригинальный тактический прием: использование задержанного в качестве упора для стрельбы и укрытия от встречного огня ) Оружие полицейского – «тактический» маркер, созданный на базе обычного пейнтбольного и отличающийся, главным образом, высокоточным стволом, «рельсами» для установки дополнительных аксессуаров – передней рукояти, механического и коллиматорного прицелов, и, кажется, ЛЦУ. Ярко-оранжевый корпус – пришедший с Запада способ визуальной идентификации «несмертельного» полицейского оружия. Стреляет такой маркер разрушаемыми при попадании в цель шариками, снаряжаемыми лакриматором и(или) плохо смываемой краской».
Православный публицист Андрей Кураев пишет о визите в Гонконг руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Антония, совпавшим не только с протестами, но и с юбилеем провозглашения КНР:
«Мне кажется, трудно придумать лучший способ для порчи отношений Моспатриархии и МИД КНР, нежели посещение именно в эти дни Гонконга, бунтующего против Пекина, и Тайваня, которому КНР отказывает в признании легитимным государством».
«Россия в глобальной политике» отмечает:
«Интересно, как меняется подача информации о Гонконге. South China Morning Post пишет, что полиция в городе не готова к новому уровню насилия со стороны протестующих. До сих пор скорее доминировала трактовка, что "все у нас получится самих". Без Пекина. Можно полагать, что это начало подготовки к вмешательству. Тем более что самый главный праздник прошел - 70 лет КНР отметили. Можно приступать к подавлению».
«Китайская угроза» сообщает о развитии ситуации с раненым демонстрантом:
«Уже было видео, на котором видно, что нападавшие сами спровоцировали инцидент. Но дальше всё интересней. Теперь уже полицейских обвиняют в замене улик. Нападавший на полицейского был вооружен пластиковой палкой, полиция заменила ее на металлический прут».
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