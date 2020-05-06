Собянин: Все промпредприятия Москвы возобновят работу с 12 мая

При этом, по словам градоначальника, с возобновлением работы организаций соцкультбыта, таких как парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, пока придётся повременить.

Во всех вохзобновляющих работу промышленных предприятиях будут соблюдаться требования безопасности для предотвращения распространения коронавируса, подчеркнул Собянин.

Президент РФ Владимир Путин одобрил такое решение столичных властей.

