Собянин: Все промпредприятия Москвы возобновят работу с 12 мая
Все промышленные и строительные предприятия российской столицы с 12 мая возобновят работу в полном объёме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
При этом, по словам градоначальника, с возобновлением работы организаций соцкультбыта, таких как парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, пока придётся повременить.
Во всех вохзобновляющих работу промышленных предприятиях будут соблюдаться требования безопасности для предотвращения распространения коронавируса, подчеркнул Собянин.
Президент РФ Владимир Путин одобрил такое решение столичных властей.
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