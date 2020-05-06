Собянин: Все промпредприятия Москвы возобновят работу с 12 мая

Все промышленные и строительные предприятия российской столицы с 12 мая возобновят работу в полном объёме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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При этом, по словам градоначальника, с возобновлением работы организаций соцкультбыта, таких как парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, пока придётся повременить.

Во всех вохзобновляющих работу промышленных предприятиях будут соблюдаться требования безопасности для предотвращения распространения коронавируса, подчеркнул Собянин.

Президент РФ Владимир Путин одобрил такое решение столичных властей.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусСобянин
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