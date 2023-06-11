Собянин сообщил о первых результатах работы центра «Волонтеры Москвы»

«Мы посчитали важным создать такое место, куда каждый доброволец в городе мог бы обратиться за развитием и знаниями», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С момента открытия в центре прошло более 70 образовательных программ, организован проект для школьников «Первый шаг». Состоялись встречи сообщества тренеров «Обучай», интенсив для организаторов волонтерской деятельности.



Собянин рассказал, что добровольцев обучают командной работе, креативности, управлению временем и эмоциями и другим навыками. Это позволяет волонтерам эффективно выполнять свои функции, подчеркнул градоначальник.



Центр развития компетенций «Волонтеры Москвы» находится по адресу: улица Трофимова, дом 9. Подробная информация доступна на сайте «Мосволонтер», на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Более семи тысяч москвичей приняли участие в ежегодном проекте «Время добра». В мае прошло около ста мероприятий.

