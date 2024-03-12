Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Мэр столицы Сергей Собянин заявил об усилении транспортной интеграции Москвы и Московской области. По его словам, единое пространство до 2030 года сформирует транспортная программа. Она предусматривает обустройство более 150 тысяч парковочных мест, благодаря чему расширится сеть перехватывающих парковок. Кроме того, запланирована интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги в тарифную зону Московских центральных диаметров.

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В Московской области организовано 140 километров выделенных полос для более быстрого передвижения на смежных маршрутах наземного транспорта. Сейчас таких маршрутов больше 470, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что три года назад в Московской области заработала карта «Тройка», с тех пор ей воспользовались свыше 67 миллионов раз.

Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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