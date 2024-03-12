Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

В Московской области организовано 140 километров выделенных полос для более быстрого передвижения на смежных маршрутах наземного транспорта. Сейчас таких маршрутов больше 470, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что три года назад в Московской области заработала карта «Тройка», с тех пор ей воспользовались свыше 67 миллионов раз.

Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом.





