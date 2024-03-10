Собянин: Более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

«Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4. Четвертый диаметр объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги», – написал Сергей Собянин.



Для запуска МЦД-4 строители создали новые пути и московские городские вокзалы на соединительной ветви. Также модернизированы действующие станции, организовали новую пассажирскую инфраструктуру на станциях «Курская, «Марьина Роща» и «Площадь трех вокзалов».

На прилегающей территории обустраивают парковки, пешеходные переходы и разметку для наземного городского транспорта.

По данным градоначальника, самыми популярными станциями стали «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».



Собянин отметил потребность в диаметрах для Москвы и Подмосковья. В этом году планируется завершить формирование московских городских вокзалов «Тестовская» и «Кутузовская», а к концу 2025 года на МЦД-4 полностью обновят подвижной состав.

