Собянин рассказал о нежелании вводить войска в Москву

В мэрии Москвы не хотели бы допустить сценария, при котором в столицу пришлось бы вводить войска из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире «России 24» заявил глава города Сергей Собянин.

Аналитик: Коронавирус - хороший повод прекратить борьбу с Telegram

«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы», - сказал мэр, добавив, что считает нынешние ограничительные меры в Москве оптимальными.

Собянин добавил, что большинство жителей Москвы ведут себя «ответственно», что позволяет властям не ужесточать карантинные меры.

В ходе того же интервью Собянин заявил, что российская столица до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 апреля коронавирусом в Москве заболели 33 940 человек, скончались 288. 2488 человек выздоровели.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирусСобянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры