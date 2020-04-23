Собянин рассказал о нежелании вводить войска в Москву
В мэрии Москвы не хотели бы допустить сценария, при котором в столицу пришлось бы вводить войска из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире «России 24» заявил глава города Сергей Собянин.
«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы», - сказал мэр, добавив, что считает нынешние ограничительные меры в Москве оптимальными.
Собянин добавил, что большинство жителей Москвы ведут себя «ответственно», что позволяет властям не ужесточать карантинные меры.
В ходе того же интервью Собянин заявил, что российская столица до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 апреля коронавирусом в Москве заболели 33 940 человек, скончались 288. 2488 человек выздоровели.
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