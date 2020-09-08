Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии COVID-19
Конец пандемии COVID-19 положит массовая вакцинация населения. Об этом во время выступления на Московском финансовом форуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник выразил уверенность в том, что «месяц от месяца, все больше и больше вакцина будет поступать в гражданский оборот».
«Я надеюсь, что в декабре - январе мы уже получим массовую вакцинацию населения, что, в конце концов, положит конец пандемии», - подчеркнул Сергей Собянин.
Добавим, за минувшие сутки в России выявили 5 099 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в России с начала эпидемии превысило 1 миллион человек, уточняет RT.
Между тем, в Роспотребнадзоре ранее рассказали, что заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 в центре «Вектор», выписана. Кроме того, в ведомстве добавили, что «все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили 23-дневный этап наблюдения».
«Добровольцы чувствуют себя хорошо», — пояснили в Роспотребнадзоре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru