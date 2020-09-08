Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии COVID-19

Конец пандемии COVID-19 положит массовая вакцинация населения. Об этом во время выступления на Московском финансовом форуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник выразил уверенность в том, что «месяц от месяца, все больше и больше вакцина будет поступать в гражданский оборот».

«Я надеюсь, что в декабре - январе мы уже получим массовую вакцинацию населения, что, в конце концов, положит конец пандемии», - подчеркнул Сергей Собянин.