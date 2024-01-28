Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ЮЗАО
На юго-западе Москвы 520 жилых домов вошли в программу реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
В этих домах проживают 117,2 тыс. человек.
«На сегодня введены 39 новостроек, в строительстве – 16 домов, в проектировании – еще 27», – рассказал Сергей Собянин.
В новых кварталах создадут необходимую социальную инфраструктуру. В Южном Бутово на улице Поляны построят детский сад. В Проектируемом проезде и на ул. Маршала Савицкого появятся два детсада, на ул. Брусилова - общественно-физкультурный комплекс. Завершат строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) на улицах Остафьевская и Южнобутовская.
Новые объекты возведут в Обручевском районе: школу на 1 тыс. мест и детский сад на 275 мест, ФОК и офисный центр.
Ранее стало известно, что более 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации будет построено в российской столице в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий. Решения на этот счёт приняты городским властями в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru