Два корпуса в рамках программы реновации появятся на востоке Москвы в 2024 году

Два новых корпуса переменной этажности (6 и 7 этажей) сдадут в эксплуатацию в рамках программы реновации на Оренбургской улице (район Косино-Ухтомский, ВАО) в 2024 году. Их построили на месте двух снесенных домов. Сейчас ведется строительство надземной части здания. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На облицованных кирпичом фасадах появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 77 квартир три приспособят для маломобильных жильцов — установят специальную сантехнику и расширят коридоры. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку в соответствии со столичными стандартами реновации.

В вестибюле жилой части проектом предусмотрены кладовая для инвентаря, колясочная и почтовые ящики. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла будут выполнены на уровне поверхности земли для удобства маломобильных москвичей, а плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом защитит от скольжения.

Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

