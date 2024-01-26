Два корпуса в рамках программы реновации появятся на востоке Москвы в 2024 году
Два новых корпуса переменной этажности (6 и 7 этажей) сдадут в эксплуатацию в рамках программы реновации на Оренбургской улице (район Косино-Ухтомский, ВАО) в 2024 году. Их построили на месте двух снесенных домов. Сейчас ведется строительство надземной части здания. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На облицованных кирпичом фасадах появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Из 77 квартир три приспособят для маломобильных жильцов — установят специальную сантехнику и расширят коридоры. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку в соответствии со столичными стандартами реновации.
В вестибюле жилой части проектом предусмотрены кладовая для инвентаря, колясочная и почтовые ящики. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла будут выполнены на уровне поверхности земли для удобства маломобильных москвичей, а плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом защитит от скольжения.
Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоэксперт объяснил, за что опытные водители не любят китайский автопром
- МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства
- Расклейщики рекламы о продаже наркотиков задержаны в метро Москвы
- Короля Великобритании Карла III опять госпитализировали
- Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
- Мариинка отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Бетховена
- СМИ: Шоумен Гудков отказался от концертов в России до конца лета
- Собчак назвала безумием грозящий Блиновской срок
- Глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине
- СМИ: С Украины во Францию в прошлом году тайно вывезли иконы VI века
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru