В Кремле прокомментировали снятие коронавирусных ограничений Москвой

В Кремле отреагировали на снятие мэром Сергеем Собяниным режима ограничений в Москве, введенных из-за коронавирусной инфекции.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение относится к полномочиям главы региона, а не президента.

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — цитирует ТАСС Пескова.

В понедельник Сергей Собянин заявил, что большинство ранее введенных ограничений будут сняты до конца июня. Уже с 9 числа отменяется режим самоизоляции и пропусков, отменяется график прогулок. Сохраняется масочный и перчаточный режим - средства индивидуальной защиты нужно будет продолжать носить в общественных местах.







