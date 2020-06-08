В Кремле прокомментировали снятие коронавирусных ограничений Москвой
В Кремле отреагировали на снятие мэром Сергеем Собяниным режима ограничений в Москве, введенных из-за коронавирусной инфекции.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение относится к полномочиям главы региона, а не президента.
«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — цитирует ТАСС Пескова.
В понедельник Сергей Собянин заявил, что большинство ранее введенных ограничений будут сняты до конца июня. Уже с 9 числа отменяется режим самоизоляции и пропусков, отменяется график прогулок. Сохраняется масочный и перчаточный режим - средства индивидуальной защиты нужно будет продолжать носить в общественных местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru