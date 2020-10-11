Собянин озвучил «лайт» вариант ограничений в Москве
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице попытаются избежать введения строгих ограничений на фоне пандемии коронавируса, если руководители предприятий переведут сотрудников на удаленный режим работы.
Собянин отметил, что мэрия будет контролировать выполнение этого требования, дополняет Газета.ru.
«На самом деле это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — заявил Собянин в эфире телеканал «Россия 1».
Ранее Собянин потребовал от работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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