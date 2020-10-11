Собянин озвучил «лайт» вариант ограничений в Москве

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице попытаются избежать введения строгих ограничений на фоне пандемии коронавируса, если руководители предприятий переведут сотрудников на удаленный режим работы.

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Собянин отметил, что мэрия будет контролировать выполнение этого требования, дополняет Газета.ru.

«На самом деле это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — заявил Собянин в эфире телеканал «Россия 1».

Ранее Собянин потребовал от работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСобянинСергей Собянин
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