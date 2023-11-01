При строительстве корпуса электродепо «Южное» уложено более 30 кубометров бетона

Строители завершают работы по установке монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь корпуса - более 40 тысяч квадратных метров, там будут обустроены 34 канавы для отстоя и ремонта составов, а также производственные мастерские и камера мойки.

Вместе с этим ведется устройство мягкой кровли общей площадью более 40 тысяч квадратных метров и отделочные работы. По словам главы строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константина Маслакова, монтаж внутренних инженерных сетей выполнен более чем на 50%.

Он также отметил, что на прилегающей к зданию ремонтного корпуса территории продолжается устройство специальных инженерных систем и парковых путей.

